Probabili formazioni Cremonese Juve | le ultime sulle possibili scelte di Spalletti per la sfida di questa sera

Probabili formazioni Cremonese Juve, le scelte dell’esordio di Spalletti: emergenza in difesa, davanti chance per il belga con Vlahovic e Conceicao. È il giorno della prima, vera Juventus di Luciano Spalletti. Il nuovo tecnico bianconero esordisce questa sera (ore 20:45) sulla panchina della Vecchia Signora nella delicata trasferta dello Stadio Zini contro la Cremonese. Un debutto reso ancora più complicato da un’emergenza infortuni che ha colpito la squadra in ogni reparto, costringendo l’allenatore a scelte obbligate e, al tempo stesso, a qualche mossa a sorpresa. Cremonese Juve: le probabili scelte di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Probabili formazioni Cremonese Juve: le ultime sulle possibili scelte di Spalletti per la sfida di questa sera

Altre letture consigliate

Probabili formazioni Cremonese Juve ? Come verranno sostituiti Kelly e Yildiz ? - facebook.com Vai su Facebook

Probabili formazioni di #InterFiorentina #SkySport #SkySerieA #SerieA - X Vai su X

Cremonese – Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. generationsport.it scrive

Cremonese-Juventus, probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Luciano Spalletti, chiamato a sostituire l'esonerato Igor Tudor, fa il proprio esordio sulla panchina bianconera allo Zini contro i griogiorossi di Davide Nicola ... Scrive tuttosport.com

Probabili formazioni Cremonese-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Yildiz, Kelly, Thuram, Vlahovic, Sanabria e Vardy - La Juventus accoglie Luciano Spalletti e prova a dare continuità alla vittoria contro l'Udinese: le scelte di formazione del tecnico toscano e di Davide Nicola. Lo riporta goal.com