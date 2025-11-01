Pro loco volontari in festa | Anno ricco di successi
Pro Loco di Casalfiumanese in festa per un 2025 da incorniciare. Nei giorni scorsi, il sodalizio casalese guidato dal presidente Roberto Alpi ha chiamato a raccolta soci, volontari, amici e sostenitori per celebrare i successi organizzativi di un’annata caratterizzata da una programmazione sempre più ampia e variegata. Tanti gli eventi che hanno animato l’agenda del territorio, con ottimi riscontri in termini di partecipazione, con due istantanee indimenticabili: il centenario della Sagra del Raviolo e la sesta edizione di Casale Cineforum. Due appuntamenti, da abbinare alle molteplici iniziative organizzate a cadenza regolare dalla Pro Loco, che hanno calamitato nella vallata del Santerno migliaia di persone e nomi illustri della cultura e dello spettacolo come Riccardo Fogli, Reinhold Messner, Daria Bignardi, Pablo Trincia e molti altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
