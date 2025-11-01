Privacy convocazione GLO visibile a tutti i genitori Garante ammonisce scuola | possibile desumere dati perché associato al PEI

Orizzontescuola.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La convocazione di un Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO), destinata al solo nucleo familiare di una studentessa con disabilità, pubblicata per errore nella bacheca digitale accessibile a tutti i genitori della classe. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

privacy convocazione glo visibilePrivacy, sanzioni per divulgazione illecita delle convocazioni Glo - Una scuola è stata multata di 4 mila euro per aver pubblicato online le convocazioni del Glo, violando il regolamento sulla privacy. Scrive italiaoggi.it

