Privacy convocazione GLO visibile a tutti i genitori Garante ammonisce scuola | possibile desumere dati perché associato al PEI
La convocazione di un Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO), destinata al solo nucleo familiare di una studentessa con disabilità, pubblicata per errore nella bacheca digitale accessibile a tutti i genitori della classe. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Argomenti simili trattati di recente
Una convocazione inviata per errore a un'aspirante ATA ha violato il Gdpr, portando a un ammonimento ufficiale. Il caso evidenzia i rischi legati all'uso disattento delle comunicazioni elettroniche nelle istituzioni scolastiche - facebook.com Vai su Facebook
Privacy, sanzioni per divulgazione illecita delle convocazioni Glo - Una scuola è stata multata di 4 mila euro per aver pubblicato online le convocazioni del Glo, violando il regolamento sulla privacy. Scrive italiaoggi.it