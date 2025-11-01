Primo ko in campionato per l' Atalanta Zaniolo regala la vittoria all' Udinese

AGI - Al Bluenergy Stadium una brutta Atalanta perde la prima partita del suo campionato. Dopo gli scalpi di Inter e Pisa, infatti, l'Udinese di Runjaic batte anche la terza nerazzurra della Serie A, vincendo per 1-0 nell'anticipo della decima giornata. L'uomo copertina dei friulani è ancora una volta Zaniolo, autore del gol vittoria nel corso del primo tempo. Non hanno convinto, invece, le scelte di Juric, che ha escluso dall'undici titolare Lookman, De Ketelaere e Bellanova: le sostituzioni poi sono state troppo tardive. Sin dal primo tempo si vede una sola squadra in campo ed è l' Udinese, decisamente più tonica rispetto a un' Atalanta fiacca e imprecisa. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Primo ko in campionato per l'Atalanta, Zaniolo regala la vittoria all'Udinese

Scopri altri approfondimenti

Rompipallone.it. . La Roma è al primo posto ma siamo appena a 9 partite di campionato C'è bisogno di una spinta dall'alto e non c'è modo migliore di chiederla a Papa Leone XIV Instagram: @massi.3pi #ASRoma #Roma #SerieA - facebook.com Vai su Facebook

L'Atalanta perde la prima partita in campionato: Zaniolo lancia l'Udinese a quota 15 in classifica - Festeggia l'Udinese, che ha affrontato al meglio il primo anticipo della decima giornata di Serie ... Si legge su msn.com

Udinese-Atalanta 1-0: video, gol e highlights - l’Udinese torna alla vittoria battendo in casa l’Atalanta e scavalcandola in classifica: la squadra di Runjaic aggancia anche momentaneamente la Juventus e il Bologna. Segnala sport.sky.it

Zaniolo lancia l'Udinese: Atalanta ko, prima sconfitta per Juric - la vittoria manca da oltre un mese e la squadra era reduce da una striscia di cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions League. Riporta corrieredellosport.it