Primo ko in campionato per l' Atalanta Zaniolo regala la vittoria all' Udinese

AGI - Al Bluenergy Stadium una brutta  Atalanta perde la prima partita del suo campionato. Dopo gli scalpi di Inter e Pisa, infatti, l'Udinese di Runjaic batte anche la terza nerazzurra della Serie A, vincendo per 1-0 nell'anticipo della decima giornata. L'uomo copertina dei  friulani  è ancora una volta  Zaniolo, autore del  gol vittoria  nel corso del  primo tempo. Non hanno convinto, invece, le scelte di  Juric, che ha escluso dall'undici titolare  Lookman,  De Ketelaere  e  Bellanova: le sostituzioni poi sono state troppo tardive. Sin dal  primo tempo  si vede una sola squadra in campo ed è l' Udinese, decisamente più tonica rispetto a un' Atalanta  fiacca e imprecisa. 🔗 Leggi su Agi.it

