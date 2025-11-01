Con l’arrivo di Spalletti si accende subito il derby tra Inter e Juventus. Marotta ha già in canna il colpo che non farà piacere al tecnico ex Napoli. Se il primo capitolo del derby d’Italia della stagione sul campo è stato vinto dalla Juventus a settembre, quello di calciomercato promette scintille ancora più accese. Le strade di Luciano Spalletti e Cristian Chivu si incrociano non solo nei risultati, ma soprattutto nelle strategie di costruzione del futuro. Due squadre diverse per filosofia e per momento storico, ma accomunate dalla stessa ambizione: consolidare un progetto vincente per il 2026, partendo da basi solide e interventi mirati. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Primo flop per Spalletti, irrompe Marotta e lo porta all’Inter