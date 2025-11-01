Primo divieto generazionale al mondo sul tabacco alle Maldive stop all’acquisto ai nati dopo il 2007

“Una generazione libera dal tabacco”. Le Maldive, a maggioranza musulmana, hanno iniziato da oggi ad applicare il divieto di fumo per chiunque sia nato dopo gennaio 2007, diventando l’unica nazione con un divieto ‘generazionale’ sul tabacco. L’annuncio è stato diffuso dal ministero della Salute. L’iniziativa, avviata dal presidente Mohamed Muizzu all’inizio di quest’anno ed entrata in vigore il 1 novembre, “tutelerà la salute pubblica e promuoverà una generazione libera dal tabacco”. “In base alla nuova disposizione, alle persone nate dal 1 gennaio 2007 in poi è vietato acquistare, utilizzare o vendere prodotti del tabacco all’interno delle Maldive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

