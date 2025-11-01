Primo divieto generazionale al mondo sul tabacco alle Maldive stop all’acquisto ai nati dopo il 2007

Ilfattoquotidiano.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Una generazione libera dal tabacco”. Le Maldive, a maggioranza musulmana, hanno iniziato da oggi ad applicare il divieto di fumo per chiunque sia nato dopo gennaio 2007, diventando l’unica nazione con un divieto ‘generazionale’ sul tabacco. L’annuncio è stato diffuso dal ministero della Salute. L’iniziativa, avviata dal presidente Mohamed Muizzu all’inizio di quest’anno ed entrata in vigore il 1 novembre, “tutelerà la salute pubblica e promuoverà una generazione libera dal tabacco”. “In base alla nuova disposizione, alle persone nate dal 1 gennaio 2007 in poi è vietato acquistare, utilizzare o vendere prodotti del tabacco all’interno delle Maldive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

primo divieto generazionale al mondo sul tabacco alle maldive stop all8217acquisto ai nati dopo il 2007

© Ilfattoquotidiano.it - Primo divieto “generazionale” al mondo sul tabacco, alle Maldive stop all’acquisto ai nati dopo il 2007

News recenti che potrebbero piacerti

L’unico paese a vietare il fumo alle giovani generazioni - Alle Maldive è entrata in vigore una legge che riguarda tutti i nati dal 2007: un modello con pochi altri tentativi falliti nel resto del mondo ... Lo riporta ilpost.it

Sei nato dopo gennaio 2007? Alle Maldive non puoi fumare - Un divieto generazionale simile proposto in Gran Bretagna è ancora in fase di elaborazione legislativa, mentre la Nuova Zelanda, il primo paese ad aver emanato una legge contro il fumo, l'ha abrogata ... Riporta cdt.ch

Cerca Video su questo argomento: Primo Divieto Generazionale Mondo