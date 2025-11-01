Primaluna si stacca un bullone dal campanile e colpisce l’auto del parroco

Primaluna (Lecco), 1 novembre 2025 – Un bullone si è staccato dal campanile della chiesa di Primaluna ed è piovuto sull' auto del parroco che era posteggiata di sotto. Parte dell'auto è parzialmente danneggiata, ma almeno nessuno è rimasto ferito. Il bullone. Questa mattina un pesante e vecchio bullone in ferro è precipitato dall'alto del campanile della chiesa di Primaluna. Potrebbe essersi staccato da una campana durante i rintocchi o comunque dal castello o dai meccanismi di funzionamento delle campane. Il pezzo di metallo, come una piccola bomba, è piombato sopra la Vw T-roc del parroco, don William Abbruzzese, responsabile della Comunità pastorale della Madonna della Neve. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

