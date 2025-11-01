Prima Prova Nazionale di sciabola a Carrara | oggi tocca ai Giovani finali live su Assalto – La TV della Scherma
Sabato di grande scherma a Carrara con la giornata dedicata agli Under 20. Le fasi finali della Prima Prova Nazionale Giovani in diretta dalle ore 15.55 su “Assalto – La TV della Scherma” (Sportface TV). Prosegue a Carrara la Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola maschile e femminile, uno degli appuntamenti più attesi del calendario schermistico italiano. Dopo l’apertura di ieri con i Cadetti, oggi – sabato 1° novembre – è la volta dei Giovani (Under 20), protagonisti di una giornata di gare che assegnerà i primi pass per i Campionati Italiani 2026, in programma la prossima primavera a Roma. 🔗 Leggi su Sportface.it
