Grande successo per la " Passeggiata a sei zampe " organizzata al parco urbano di Valle Ferrovia da Acpa, Associazione cesenate protezione animali - Canile intercomunale di Cesena, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Savignano sul Rubicone. L’evento ha riscosso la partecipazione di oltre un centinaio di persone con al seguito il proprio amico peloso. Insieme, animali e umani, hanno passeggiato per un’ora circa in presenza degli educatori cinofili di Acpa, che ha presentato le proprie attività in favore degli animali, in special modo di quelli abbandonati. Sono stati presentati anche alcuni ospiti del canile di Cesena, in cerca di casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prima ‘Passeggiata a sei zampe’ al parco urbano di Valle Ferrovia