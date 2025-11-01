Prima pagina Tuttosport Spalletti alla Juventus | Scudetto crediamoci
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato primo novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Scopri altri approfondimenti
La Provincia di Sondrio di sabato 1 novembre 2025 Buongiorno dalla redazione con la prima pagina de La Provincia di Sondrio - Per gli aggiornamenti: www.laprovinciaunicatv.it - Per la copia digitale del quotidiano: https://www.laprovinciaunicatv.it/newspap - facebook.com Vai su Facebook
Buongiorno con la prima pagina della Gazzetta di Modena Per ogni aggiornamento di giornata potete visitare il sito gazzettadimodena.it e seguirci sui nostri canali social #modena #gazzettamodena #notizie #primapagina #news - X Vai su X
Tuttosport: "Juve, buon lavoro Luciano: fatta per Spalletti" - Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla vittoria ottenuta dalla Juventus contro l'Udinese. tuttonapoli.net scrive
Tuttosport: "Il Napoli va a +3. Il Milan spreca. Juve, Spalletti ci crede" - In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport propone il seguente come titolo principale: "Juve, Spalletti ci crede". Secondo tuttonapoli.net
Luciano Spalletti si presenta, Corriere dello Sport in prima pagina: "Credo nella Juve" - Il nuovo mister bianconero si è presentato alla stampa nella giornata di ieri. Riporta tuttomercatoweb.com