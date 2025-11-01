Prima categoria Oggi il match clou tra Avis e Falco

Oggi in Prima categoria si giocano sei delle otto partite in programma per la settima giornata del girone d’andata. Si gioca su tutti i campi alle ore 14,30. Match clou di questo sabato pomeriggio è Avis Sassocorvaro-Falco Acqualagna (nella foto il centrocampista della Falco Acqualagna Elia Giovanelli con il direttore generale David Greco). I padroni di casa vengono da tre vittorie consecutive mentre la squadra ospite, capolista del girone sette giorni fa ha perso la sua prima partita stagionale e quindi oggi è vogliosa di rifarsi e continuare la sua marcia in solitaria in vetta alla classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

