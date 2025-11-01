Prima categoria le previsioni di Ortolani Montegiorgio-Belforte big match San Claudio momento d’oro

Le gare della settima giornata del girone C di Prima categoria presentate dall’allenatore Angelo Ortolani (foto). Adriatica Porto Recanati-Elite Tolentino: "È vero che siamo ancora agli inizi ma la partita è una sorta di spareggio tra squadre che non possono sbagliare risultato. Credo che una festeggerà: 1-2". Montecassiano-Appignano: "Al momento gli ospiti non stanno rispettando le aspettative della vigilia e sarà una gara in cui non vedo la possibilità di un pareggio: 1-2". Montecosaro-Loreto: "Il Loreto può fare un buon torneo e fa visita a un Montecosaro che non sta vivendo un momento felice: X2". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

