Prima categoria le previsioni di Ortolani Montegiorgio-Belforte big match San Claudio momento d’oro
Le gare della settima giornata del girone C di Prima categoria presentate dall’allenatore Angelo Ortolani (foto). Adriatica Porto Recanati-Elite Tolentino: "È vero che siamo ancora agli inizi ma la partita è una sorta di spareggio tra squadre che non possono sbagliare risultato. Credo che una festeggerà: 1-2". Montecassiano-Appignano: "Al momento gli ospiti non stanno rispettando le aspettative della vigilia e sarà una gara in cui non vedo la possibilità di un pareggio: 1-2". Montecosaro-Loreto: "Il Loreto può fare un buon torneo e fa visita a un Montecosaro che non sta vivendo un momento felice: X2". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
- Domenica 2 novembre Sporting vs Union Campo San Martino ? Stadio Comunale Scorzè Kick off 14,30 8 giornata #asdsportingscorzepeseggia #cuorearancionero #gosporting #primacategoria #campionato #8gi - facebook.com Vai su Facebook
"Partita Siano calcio atletico Nuceria campionato prima categoria girone G. Siamo in provincia di Salerno ,dei dirigenti della società Siano calcio entrano in campo per picchiare dei ragazzi della squadra ospiti atletico Nuceria 2017". - X Vai su X
Prima categoria, le previsioni di Ortolani. "Montegiorgio-Belforte big match. San Claudio, momento d’oro» - Le gare della settima giornata del girone C di Prima categoria presentate dall’allenatore Angelo Ortolani (foto). Come scrive msn.com
Prima categoria. Ortolani: "Camerino non può sbagliare» - Angelo Ortolani, tecnico della Folgore Castelraimondo, presenta l’ultimo turno di andata del girone C di Prima categoria. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Prima categoria. I pronostici del turno fatti da Ortolani - Casette d’Ete: "Locali lanciati a giocarsi le ultime chance, sfruttando lo scontro diretto, per ... Come scrive ilrestodelcarlino.it