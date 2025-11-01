Prima calci e pugni poi gettata a terra e rapinata fuori da una discoteca a Milano | quattro arresti

Milano, 1 novembre 2025 – Violenta rapina, nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, a Milano: vittima una 43enne, quattro persone arrestate. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, i quattro avrebbero notato la donna fuori da una discoteca di via Moneta a Milano, si sarebbero avvicinati e nel tentativo di derubarla, l’avrebbero aggredita. Calci e pugni in varie parti del corpo, poi gettata a terra e derubata della borsa con 300 euro in contanti e i documenti personali. Non solo, le hanno strappato anche la collana, gli orecchini e il telefono cellulare. Poi, hanno provato a scappare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prima calci e pugni, poi gettata a terra e rapinata fuori da una discoteca a Milano: quattro arresti

Approfondisci con queste news

Un grande successo per la prima edizione di Halloween a Calci! Invasione di bambini e famiglie in via Roma e Piazza Garibaldi per la festa più terrificante dell’anno Laboratori, trucca bimbi, musica, animazioni, sfilata e premiazione della maschera più sp - facebook.com Vai su Facebook

Questa mattina, i CC della Stazione di Lomazzo sono intervenuti, a Fenegrò (CO), lungo la SP32, ove poco prima il giocatore della squadra di calcio dell’ #Inter Josep #Martinez, alla guida di un’autovettura, avrebbe investito una persona disabile in carrozzell - X Vai su X

Catania, calci e pugni alla moglie malata. Arrestato l'uomo per lesioni personali gravi - Dalle testimonianze raccolte è emerso che i due avrebbero litigato spesso e che il 34enne, in altre occasioni, avrebbe aggredito la moglie, la quale avrebbe minimizzato e mai denunciato ... Da rainews.it

Calci e pugni alla moglie malata: orrore a Catania - Un catanese di età superiore ai 30 anni è stato arrestato dalla polizia per avere aggredito violentemente la moglie - Lo riporta notizie.tiscali.it

Calci, pugni e schiaffi alla moglie, arrestato 34enne a Catania: nel video le immagini choc - La donna è riuscita a chiamare i soccorsi e chiedere aiuto ma è stata scoperta: "Sugnu u marito, mi putiti venire ad attaccari" ... Scrive ilgiornale.it