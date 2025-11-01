Prima calci e pugni poi gettata a terra e rapinata fuori da una discoteca a Milano | quattro arresti

Milano, 1 novembre 2025 – Violenta rapina, nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, a Milano: vittima una 43enne, quattro persone arrestate. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, i quattro avrebbero notato la donna fuori da una discoteca di via Moneta a Milano, si sarebbero avvicinati e nel tentativo di derubarla, l’avrebbero aggredita. Calci e pugni in varie parti del corpo, poi gettata a terra e derubata della borsa con 300 euro in contanti e i documenti personali. Non solo, le hanno strappato anche la collana, gli orecchini e il telefono cellulare. Poi, hanno provato a scappare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

