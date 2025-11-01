Prezzo gas al metro cubo oggi

Quifinanza.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un dato fondamentale per chi vuole capire quanto spenderà in bolletta e come ottimizzare i propri consumi. Conoscere il valore attuale consente di stimare con maggiore precisione la spesa mensile e annuale, sia nel mercato tutelato che in quello libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 01 Novembre 2025 è fissato da ARERA in 0,415120 €Smc. A questo importo si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base al profilo di consumo e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

prezzo gas al metro cubo oggi

© Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi

Altri contenuti sullo stesso argomento

Bollette gas, a marzo i prezzi della maggior tutela scendono del 9,9% su mese - Per il mese di marzo 2025 il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo del servizio a maggior tutela si attesta a 117,46 centesimi di euro per metro cubo, registrando un calo del 9,9% ... Secondo ilgiornale.it

prezzo gas metro cubo3 offerte gas a prezzo fisso ad ottobre 2025: cosa considerare nella scelta - La nostra simulazione per trovare le offerte Gas a prezzo fisso convenienti a ottobre 2025 riguarda una famiglia di 3 persone che vive a Torino e che ha un consumo mensile di gas di 133,33 Smc. Segnala facile.it

Prezzo del gas in calo del 9,9% a marzo 2025, Arera comunica i nuovi valori - Per il mese di marzo 2025, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo è pari a 117,46 centesimi di euro per metro cubo, in calo del 9,9% su febbraio. Scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Prezzo Gas Metro Cubo