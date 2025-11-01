Prezzo gas al metro cubo oggi
Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un dato fondamentale per chi vuole capire quanto spenderà in bolletta e come ottimizzare i propri consumi. Conoscere il valore attuale consente di stimare con maggiore precisione la spesa mensile e annuale, sia nel mercato tutelato che in quello libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 01 Novembre 2025 è fissato da ARERA in 0,415120 €Smc. A questo importo si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base al profilo di consumo e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
