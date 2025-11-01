Previsioni meteo | domenica 2 novembre allerta gialla a Livorno per rischio idraulico idrogeologico

Livornotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna la pioggia. La sala regionale della protezione civile ha emesso per domenica 2 novembre un bollettino delle criticità che prevede per Livorno e Gorgona allerta gialla per rischio idrogeologico idraulico dalle 13 alle 23.59. Il meteo secondo 3bmeteo.com prevede per domani sulla Toscana. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

