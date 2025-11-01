Previsioni meteo | domenica 2 novembre allerta gialla a Livorno per rischio idraulico idrogeologico
Torna la pioggia. La sala regionale della protezione civile ha emesso per domenica 2 novembre un bollettino delle criticità che prevede per Livorno e Gorgona allerta gialla per rischio idrogeologico idraulico dalle 13 alle 23.59. Il meteo secondo 3bmeteo.com prevede per domani sulla Toscana. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Altre letture consigliate
Weekend al via con dell'instabilità residua: le previsioni meteo per sabato 1 novembre -> https://tinyurl.com/czfwr3mz - facebook.com Vai su Facebook
Meteo weekend: le previsioni per sabato 1 e domenica 2 novembre 2025 - Peggioramento e maltempo in arrivo sull'Italia per il fine settimana ... Segnala mam-e.it
Torna il maltempo, nuova allerta meteo in Toscana. Ma da lunedì inizierà una ‘novembrata’ - L’avviso meteo giallo per temporali forti e rischio idrogeologico scatta alle 7 di domenica 2 novembre e per l’intera giornata; riguarda la parte nord- Da lanazione.it
2 novembre a rischio nubifragi: forte maltempo in arrivo. Le previsioni meteo - Arriva domani la prima perturbazione di novembre: porterà molte piogge, con rischio di nubifragi e situazioni critiche. Si legge su meteo.it