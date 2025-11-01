Da settimane la narrazione del Cremlino ripeta alla nausea che la telefonata tra Lavrov e Rubio è andata benissimo, che le relazioni tra Russia e Stati Uniti siano ottime e che il faccia a faccia tra Trump e Putin sarebbe stato organizzato a brevissimo, solo questione di dettagli tecnici. Tutte balle. Ancora una volta la differenza tra quanto esce da Cremlino e la realtà dei fatti è enorme. Secondo fonti della Casa Bianca riportate dal Financial Times, il vertice sarebbe stato annullato da Washington a causa delle eccessive pretese di Mosca e dopo una telefonata di fuoco tra Rubio e Lavrov. E non a caso, sarebbe stato proprio lo stesso segretario di Stato americano a far cambiare linea a Trump, portandolo a inasprire le sanzioni contro Mosca con la fornitura di missili Tomahawk a Kiev che resta in agenda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Pretese del Cremlino esagerate". Così è saltato il vertice Trump-Putin