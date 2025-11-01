Presunte vessazioni alle studentesse di Ostetricia la smentita del Direttore del Dipartimento

Salernotoday.it | 1 nov 2025

L’Università degli Studi di Salerno, tramite il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” e il Consiglio di Corso di Laurea in Ostetricia, precisa che non è pervenuta alcuna segnalazione formale o informale relativa alle presunte vessazioni subite da alcune. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

