Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Pressing-Nel cuore dello sport” Canale 5) Azzardando i primi bilanci tra i generi che sembrano reggere maggiormente oltre alla fiction e ai reality, c’è sicuramente lo sport. Un po’ perché le discipline una volta definite minori come tennis, rugby, volley, motociclismo hanno avuto gli effetti – secondo i pubblicitari – di allargare il bacino di utenza che, con la migrazione di molti match su Sky o Dazn, sui canali generalisti ha accusato qualche colpo. E un po’ perché le trasmissioni specializzate si sono addestrate a impostare dibattiti in stile “biscardiano” che coinvolgono anche quando ci sono poche partite. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pressing, Canale 5 premiata grazie al calcio