Preso il 28enne alla guida del suv che ha ucciso il poliziotto | positivo alla droga

Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. Un altro, Ciro Cozzolino, è gravemente ferito a causa di diverse fratture e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Ancora da capire la dinamica dell'evento, ma pare che, intorno alle 2 di notte, la volante su cui viaggiavano i due agenti sia stata centrata da un Bmw X4 con a bordo 6 giovani, di cui 2 minorenni. La vettura, che viaggiava ad alta velocità nella corsia opposta nella zona di viale Europa, avrebbe sbandato e urtato la vettura della polizia, facendola precipitare in un dirupo posto vicino alla zona della Ferrovie dello Stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Preso il 28enne alla guida del suv che ha ucciso il poliziotto: positivo alla droga

Preso il 28enne alla guida del suv che ha ucciso il poliziotto: era positivo alla droga - L'autista è fuggito e rintracciato in ospedale

Torre del Greco, positivo alla cocaina: arrestato l'imprenditore 28enne. Era alla guida del suv coinvolto nell'incidente in cui è morto il poliziotto Scarpati - Fuga finita per il presunto pirata della strada, responsabile dello schianto frontale che la notte scorsa è costato la vita all'agente Aniello Scarpati, morto durante il servizio

Suv contro una volante della Polizia: muore un agente, grave un collega. Preso un 28enne