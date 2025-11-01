Presidente siriano atteso a Washington

22.00 L'inviato speciale degli Stati Uniti in Siria, Tom Barrack, ha riferito che il presidente siriano Ahmed al-Sharaa dovrebbe visitare Washington D.C. a breve. Sarebbe la sua seconda visita negli Usa, dopo l'intervento all'Assemblea generale dell'Onu a settembre. Durante la visita, la Siria si unirà "si spera" alla coalizione guidata dagli Usa per sconfiggere lo Stato Islamico, dice Barrack a margine del Manama Dialogue in Bahrain, una conferenza annuale sulla sicurezza globale e sulla geopolitica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

