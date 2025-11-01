Presidente di un club di Prima Categoria aggredito dai tifosi

Tempo di lettura: 2 minuti Tifosi della squadra di casa picchiano sugli spalti il presidente della compagine ospite. È accaduto a Torre del Greco, sulle gradinate dello stadio Liguori, durante una partita di Prima Categoria, quella che vedeva opposte la locale Città di Torre e l ‘Academy Puteolana. A segnalarlo è il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che sulla sua pagina social mostra anche le immagini tratte dalle riprese di un’emittente locale effettuate sul settore Distinti. Dalle immagini inviate al deputato si vedono alcuni tifosi locali aggredire fisicamente il presidente della squadra ospite, colpendolo durante il match, in un clima di tensione e intimidazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Presidente di un club di Prima Categoria aggredito dai tifosi

Approfondisci con queste news

Passaggio della Campana al Kiwanis Club Sciacca con Virginia Sammarco nuovo presidente Si è svolta la cerimonia del passaggio della campana del Kiwanis Club Sciacca, tradizionale appuntamento che segna l’inizio del nuovo anno sociale e il passaggio - facebook.com Vai su Facebook

Prima categoria, aggredito il presidente della Puteolana: le immagini della rissa - Un grave episodio di violenza che sarebbe accaduto durante una partita di Prima Categoria tra la squadra locale Città di Torre del Greco e l'Academy Puteolana è ... Segnala ilmattino.it

Fc Castelli Romani (calcio, Prima cat.), Baccari: “Vittoria importante a Casilina, vogliamo stare in alto” - Tempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Roma – La Prima categoria del Football Club Castelli Romani sta ingranando. Scrive osservatoreitalia.eu

Torrenieri: Sorpresa in Prima Categoria con il Nuovo Presidente Simone Rossi - Grande rinnovamento la scorsa estate nel Torrenieri, dopo la retrocessione dal campionato di promozione: Simone Rossi è diventato presidente, mentre hanno preso le cariche di direttore generale e di ... Secondo lanazione.it