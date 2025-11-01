Prepariamoci ad un mese infernale | scioperi dal 3 al 30 novembre
Il mese di Novembre vedrà una situazione rovente per quel che riguarda gli scioperi. Ecco quando ci saranno gli eventi più caldi. Negli ultimi anni abbiamo visto di come gli scioperi possino condizionare totalmente tutto ciò che ci circonda e specialmente scioperi dei trasporti rischiano di modificare totalmente la nostra vita quotidiana. Il mese di. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Contenuti che potrebbero interessarti
CONTRO GENOCIDIO E GOVERNO MELONI: ANCHE A PSICOLOGIA PREPARIAMOCI A BLOCCARE TUTTO! Assemblea studentesca ? Giovedì 6 Novembre Ore 12:30 Cortile di Via Noto 8 Dopo un mese di scioperi generali, iniziative, picchetti e oc - facebook.com Vai su Facebook