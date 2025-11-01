Premio Oplonti alla Cooperativa Sociale ' Al di là dei sogni'

Casertanews.it | 1 nov 2025

È stato assegnato il Premio Oplonti 2025 per l'impegno civile a Simmaco Perillo, presidente della Cooperativa Sociale ‘Al di là dei Sogni’ di Maiano frazione di Sessa Aurunca. Il premio è stato conferito insieme ad altre personalità di spicco quali: Francesca Albanese, Fiammetta Borsellino, Enzo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

