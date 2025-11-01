Premio di poesia Pascoli Pubblicato il bando

A San Mauro Pascoli l’ Associazione Sammauroindustria ha pubblicato il bando della ventunesima edizione del " Premio Poesia Pascoli " dedicato alla memoria del "più grande poeta italiano dopo l’età di Leopardi e Manzoni" come da detto Gianfranco Contini. Nelle passate edizioni il premio è stato assegnato a nomi di primo piano del panorama culturale internazionale come Mario Luzi, Giovanni Giudici, Yves Bonnefoy, Adonis, Pupi Avati, Nelo Risi, Franco Loi, Mariangela Gualtieri, Maurizio Cucchi. Due le sezioni del Premio, in Lingua e Dialetto, entrambe del valore di 1000 euro. Quella in Lingua, promossa da RomagnaBanca è aperta alle opere edite non prima del 1 maggio 2024; quella in dialetto, con testo italiano a fronte, è aperta alle opere pubblicate non prima del 1 maggio 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

