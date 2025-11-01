Premio Città di Salerno per l’artista sannita Angelo Masone

Tempo di lettura: 3 minuti Altro prestigioso riconoscimento per l’artista pietrelcinese Angelo Masone in terra salernitana. Con un’esposizione che ha confermato ancora una volta il suo talento e la sua continua ricerca espressiva, l’artista sannita Angelo Masone è stato protagonista della 6ª edizione della Biennale d’Arte Contemporanea di Salerno 2025, in scena a Palazzo Fruscione dal 18 ottobre al 2 novembre. Il suo nome era già noto agli addetti ai lavori e al pubblico salernitano per i precedenti successi ma con il progetto fotografico “Figure Immaginarie”, Masone ha dimostrato una rinnovata capacità di esplorare i confini tra percezione e astrazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

