Preferenziali e velocità un mare di multe
Ma lo sapete quante auto (per non parlare degli scooter) ignorano completamente il divieto di utilizzo delle corsie preferenziali, e dei limiti di velocità? Si potrebbero montare telecamere frontali e posteriori sugli autobus. E vogliamo parlare dei limiti imposti dalle nuove telecamere fisse installate in zone periferiche con auto che fanno i 90-110 per poi frenare appena si passa sotto le telecamere? Luca Cacciari Risponde Beppe Boni È vero che molti automobilisti se ne infischiano del divieto di circolazione sulle corsie preferenziali, ma è altrettanto vero che la maggior parte ne paga le conseguenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
In conferenza stampa Alcaraz ha parlato della velocità dei campi al Masters 1000 di Parigi: “Penso che sia davvero una buona velocità che permette di vedere non solo servizio o servizio più un altro colpo. Così si possono vedere scambi, si possono vedere p - facebook.com Vai su Facebook
Casalecchio di Reno, la preferenziale «trappola» nell'area dell'Unipol Arena che fa fino a 100 multe al giorno: «La segnaletica non è chiara» - Prima di attivare le videocamere, però, il Comune di Casalecchio ha lasciato passare un mese, in modo che i frequentatori dell’area si abituassero alla ... Segnala corrieredibologna.corriere.it