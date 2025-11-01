Preferenziali e velocità un mare di multe

Ma lo sapete quante auto (per non parlare degli scooter) ignorano completamente il divieto di utilizzo delle corsie preferenziali, e dei limiti di velocità? Si potrebbero montare telecamere frontali e posteriori sugli autobus. E vogliamo parlare dei limiti imposti dalle nuove telecamere fisse installate in zone periferiche con auto che fanno i 90-110 per poi frenare appena si passa sotto le telecamere? Luca Cacciari Risponde Beppe Boni È vero che molti automobilisti se ne infischiano del divieto di circolazione sulle corsie preferenziali, ma è altrettanto vero che la maggior parte ne paga le conseguenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it