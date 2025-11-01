Predappio padre Giulio Maria Tam già scomunicato dal Vaticano canta inno fascista Giovinezza primavera di bellezza a Villa Mussolini - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 28 ottobre 2018, in occasione dell’anniversario della Marcia su Roma, Tam ha preso parte a una cerimonia a Villa Mussolini, intonando l’innoGiovinezza”, canto ufficiale del regime fascista Padre Giulio Maria Tam, già scomunicato dal Vaticano, ha cantato l’inno fascista “Giovinezza primav. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

