Predappio padre Giulio Maria Tam già scomunicato dal Vaticano canta inno fascista Giovinezza primavera di bellezza a Villa Mussolini - VIDEO
Il 28 ottobre 2018, in occasione dell’anniversario della Marcia su Roma, Tam ha preso parte a una cerimonia a Villa Mussolini, intonando l’inno “Giovinezza”, canto ufficiale del regime fascista Padre Giulio Maria Tam, già scomunicato dal Vaticano, ha cantato l’inno fascista “Giovinezza primav. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
