Precipita dal terzo piano durante festa di Halloween | la comunità di Ospedaletto d’Alpinolo prega e attende notizie

È precipitato dal terzo piano di una casa dove, con altri amici, stava festeggiando Halloween. Un volo di dieci metri, nella notte, a Torelli di Mercogliano. Ora un ragazzo di quindici anni di Ospedaletto d’Alpinolo lotta tra la vita e la morte in un letto dell’ospedale “Moscati” di Avellino.Un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

