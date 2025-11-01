Precipita dal terzo piano durante festa di Halloween | la comunità di Ospedaletto d’Alpinolo prega e attende notizie

Avellinotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È precipitato dal terzo piano di una casa dove, con altri amici, stava festeggiando Halloween. Un volo di dieci metri, nella notte, a Torelli di Mercogliano. Ora un ragazzo di quindici anni di Ospedaletto d’Alpinolo lotta tra la vita e la morte in un letto dell’ospedale “Moscati” di Avellino.Un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

