Precipita dal terzo piano alla festa di halloween | 15enne in terapia intensiva incidente in Irpinia

Fanpage.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente alla festa di halloween a Torelli di Mercogliano, in provincia di Avellino: 15enne precipita per 10 metri. Operato al Moscati, è in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

precipita terzo piano festaMercogliano, precipita del terzo piano durante la festa di Halloween: grave 15enne - Un ragazzo di 15 anni versa in gravi condizioni dopo essere caduto dal terzo piano di un'abitazione nella quale con altri amici stava festeggiando Halloween. Come scrive msn.com

Tag: precipita festa halloween - Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Si legge su internapoli.it

precipita terzo piano festaPrecipita dal terzo piano di un palazzo, 40enne muore sul colpo. Indagano i carabinieri - Precipita dal terzo piano di un palazzo, 40enne muore sul colpo a Taranto. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Precipita Terzo Piano Festa