Prato studente picchiato da cinque coetanei | la spedizione punitiva dopo un commento sui social

Un commento frainteso sotto una foto, una frase di troppo, la rabbia che corre veloce su una chat di gruppo. Poi l’appuntamento, la rissa, la furia. È successo a Prato, in via Reggiana, davanti al polo scolastico, dove cinque minorenni hanno accerchiato e picchiato un loro coetaneo di origine cinese. Calci, pugni, ginocchiate: il ragazzo è finito a terra, ha tentato di coprirsi il volto con le mani, ma il branco ha continuato a colpire. Solo l’intervento di due adulti ha impedito che la violenza degenerasse ulteriormente. Il video e le indagini. Un video, ripreso da una passante e ora in mano alla polizia, documenta l’intera scena: il pestaggio, la fuga dei cinque aggressori, il corpo del giovane immobile sull’asfalto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

