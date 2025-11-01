Prato colpi di mannaia contro moglie e figlio | arrestato un 48enne
ABBONATI A DAYITALIANEWS Violenta aggressione in famiglia. Tragedia a Prato, dove un uomo di 48 anni di origine cinese, regolare sul territorio italiano, è stato arrestato dopo aver aggredito con una mannaia la moglie e il figlio ventenne. Entrambi sono rimasti gravemente feriti. Le condizioni delle vittime. Secondo quanto comunicato dalla Procura, la donna di 45 anni ha riportato una quasi completa recisione del polso destro e la subamputazione di due dita della mano sinistra, la quarta e la quinta. È stata trasferita d’urgenza all’ospedale Careggi di Firenze, dove i medici stanno tentando di salvarle l’uso dell’arto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
