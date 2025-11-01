Prato | benzina irregolare sequestrati 6500 litri in un distributore Gestore indagato

E' quanto scoperto dalla Procura di Prato durante un'operazione condotta tra il 15 e il 31 ottobre 2025, con il supporto della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato: benzina irregolare, sequestrati 6500 litri in un distributore. Gestore indagato

