Prato amputa la mano alla moglie e aggredisce il figlio 20enne | arrestato 48enne

Con una mannaia ha aggredito la moglie, recidendole quasi del tutto il polso destro e due dita della mano sinistra, e il figlio 20enne. Per questi motivi un 48enne di origini cinesi è stato arrestato a Prato dalla polizia per lesioni gravissime e maltrattamenti. La moglie aggredita ricoverata al Careggi: si tenta di salvarle il polso. Davanti alle violenze era presente anche la figlia minore della coppia, illesa. La moglie, 45 anni, è ricoverata all’ospedale fiorentino di Careggi e i medici stanno cercando di salvarle il polso e le dita dalla subamputazione. L’uomo, regolare sul territorio, è in carcere. 🔗 Leggi su Open.online