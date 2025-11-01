Prato | aggredito e rapinato con pistola fermati due giovani connazionali cinesi

Due cittadini cinesi, di 22 e 19 anni, sono stati fermati la notte scorsa, 1 novembre 2025, Prato, perchè ritenuti autori insieme ad altri due complici di una rapina a mano armata ai danni di un 51enne loro connazionale, avvenuta la sera del 13 ottobre L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato: aggredito e rapinato con pistola, fermati due giovani connazionali cinesi

