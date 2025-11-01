Prato | aggredisce la moglie con una mannaia e le amputa polso Arrestato

La donna, 45 anni, è ricoverata all'ospedale fiorentino di Careggi e i medici stanno cercando di salvarle il polso e le dita dalla subamputazione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato: aggredisce la moglie con una mannaia e le amputa polso. Arrestato

Colpi di mannaia contro moglie e figlio, arrestato 48enne a Prato - Choc a Prato dove un cittadino cinese di 48 anni, regolare sul territorio italiano, è stato arrestato in via Tazzoli dopo aver aggredito con una mannaia la moglie di 45 anni e il figlio ventenne

Il marito la aggredisce con una mannaia davanti al figlio: quasi amputato un polso, 45enne in sala operatoria - Una donna di 45 anni è stata aggredita con una mannaia dal marito, 48enne cinese arrestato dalla Polizia di Prato per lesioni gravissime e maltrattamenti

Aggredisce la moglie e il figlio con una mannaia a Prato, arrestato: la donna ha riportato la recisione quasi completa del polso destro e ha perso due dita - Con una mannaia ha aggredito la moglie, recidendole quasi del tutto il polso destro e due dita della mano sinistra, e il figlio 20enne.