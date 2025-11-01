Prato a Siena a testa alta Asmaa | il cuore laniero

Al momento del suo insediamento come nuova proprietaria dell’Ac Prato, Asmaa Gacem lo aveva detto: "Vogliamo creare delle sinergie a livello non solo nazionale, ma anche internazionale". Ebbene, a distanza di mesi la presidente biancazzurra sta mantenendo la parola. Come annunciato sui canali social dell’imprenditrice e su quelli della società laniera, è nata una sinergia con il Dubai City Football Club. Sinergia della quale sono ancora da chiarire i risvolti, ma lo scambio di maglie fra Gacem (a Dubai per questioni lavorative assieme al marito Antonio Politano) e Sultan Hareb Al Falahi, figura di spicco del calcio negli Emirati Arabi Uniti e colui che ha fondato nel 2018 il club, ha esaltato e non poco i tifosi del Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

