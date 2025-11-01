Pradè lascia la Fiorentina ufficiale | clamoroso terremoto in casa Viola Il comunicato del club che svela tutti i dettagli sulla separazione con il ds
Pradè lascia la Fiorentina, ufficiale: il comunicato del club viola sulla separazione con il direttore sportivo. I dettagli. Un colpo di scena che scuote l’ambiente viola. La Fiorentina e il Direttore Sportivo Daniele Pradè si separano. Con un comunicato ufficiale diffuso in mattinata, il club ha annunciato di aver “ interrotto di comune accordo ” il rapporto professionale con il dirigente romano. Si chiude così la sua seconda, lunga avventura a Firenze, durata sei anni, che si sommano ai quattro del suo primo ciclo (per un totale di dieci anni in viola). Calendario Serie A 20252026: date, giornate, risultati, classifica L’avvio di stagione deludente e la difesa di Pioli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Profumi d’autunno che raccontano chi sei Dalla dolcezza floreale di Chloé alla sensualità di Gucci, dall’audacia di Carolina Herrera all’eleganza senza tempo di Prada e Hugo Boss. Femminili e maschili, dolci o intensi, ognuno lascia la sua scia, unica come - facebook.com Vai su Facebook
Lo scandalo che coinvolge Francesca Albanese è ormai istituzionale e politico. Non è più in questione la sua responsabilità, ma quella di chi la lascia al suo posto. Su @ilriformista di domani. - X Vai su X
Fiorentina, ufficiale la separazione con il direttore sportivo Pradè: ecco il comunicato ufficiale del club viola - Fiorentina, adesso è ufficiale: si interrompe il rapporto con il direttore sportivo Pradè. Secondo calcionews24.com