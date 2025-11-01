Pradè lascia la Fiorentina, ufficiale: il comunicato del club viola sulla separazione con il direttore sportivo. I dettagli. Un colpo di scena che scuote l’ambiente viola. La Fiorentina e il Direttore Sportivo Daniele Pradè si separano. Con un comunicato ufficiale diffuso in mattinata, il club ha annunciato di aver “ interrotto di comune accordo ” il rapporto professionale con il dirigente romano. Si chiude così la sua seconda, lunga avventura a Firenze, durata sei anni, che si sommano ai quattro del suo primo ciclo (per un totale di dieci anni in viola). Calendario Serie A 20252026: date, giornate, risultati, classifica L’avvio di stagione deludente e la difesa di Pioli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pradè lascia la Fiorentina, ufficiale: clamoroso terremoto in casa Viola. Il comunicato del club che svela tutti i dettagli sulla separazione con il ds