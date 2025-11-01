Pradè Fiorentina UFFICIALE l’addio dopo la sconfitta contro l’Inter | c’è l’annuncio
Inter News 24 Pradè Fiorentina, l’annuncio ufficiale del club viola sulla separazione con il proprio direttore generale. Tutti i dettagli in merito. Con una nota ufficiale diffusa nella mattinata odierna, la Fiorentina ha annunciato la rescissione consensuale del contratto con il proprio direttore sportivo Daniele Pradè. Una decisione che arriva in un momento delicato per l’ambiente viola, a pochi giorni dalla pesante sconfitta subita contro l’ Inter di Cristian Chivu, che ha accentuato il clima di tensione attorno alla squadra allenata da Stefano Pioli. La società ha ringraziato il dirigente per il lavoro svolto negli ultimi anni, augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera, ma il divorzio segna un nuovo punto di svolta nella stagione della Viola. 🔗 Leggi su Internews24.com
