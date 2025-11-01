Pozzolo contro la procura di Biella | Sbriciolato il castello di accuse

AGI - "L'assistere a indagini fatte con i piedi (non so quanto per incapacità o quanto per volontà), il prendere atto che la mia versione dei fatti semplicemente non interessasse alla pubblica accusa (che ha seguito solo il suo improbabile teorema ), il constatare che documenti riservati di indagine venissero passati ai giornali prima di essere notificati alla difesa: insomma, ne ho viste parecchie". A poche ore dalla sentenza nel processo di primo grado che lo ha condannato a 15 mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena per il solo reato di porto illegale di arma da collezione per lo sparo di Capodanno 2024 nella sede della Pro Loco di Rosazza, Emanuele Pozzolo, parlamentare ex FdI e oggi del gruppo misto, affida a un lungo post su Facebook il suo commento alla conclusione (almeno per il momento) della vicenda giudiziaria che lo riguarda. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Pozzolo contro la procura di Biella: "Sbriciolato il castello di accuse"

