Marracash ha pubblicato il cofanetto “ Qualcosa in cui credere “, contenente i tre album che compongono la Trilogia: “Persona”, “Noi, Loro, Gli Altri” e “È finita la pace”. Dal 28 novembre partirà Marra Palazzi25 dal PalaSele di Eboli e proseguirà, l’ultima occasione per assistere ad un live del rapper. “Non credo che la felicità dipenda dal conto in banca. – ha raccontato Marracash a La Repubblica – U – Le nevrosi sono ovunque, chi è cresciuto nell’abbondanza non è estraneo al problema e anzi a volte sta peggio di chi non ha niente. Parlo così perché dalle ristrettezze sono uscito. Qualcuno direbbe che ce l’ho fatta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Potrei diventare il solito stro**o? Il rischio c'è. Ma è anche vero che essere applauditi è più consolante che essere ignorati": parla Marracash