Poor Gateau La dolce cantica Canto VI – il canto politico | Saulo Lucci a Sala Scicluna
Secondo appuntamento della trilogia “Soglia e Risveglio” dedicata alla Divina Commedia. In questa tappa esploreremo il sesto canto del Purgatorio con la mirabile interpretazione di Saulo Lucci. L’evento si terrà in Sala Scicluna, parte della stagione “Nove di Coppe”, Venerdì 7 Novembre ore 20:45. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
