Ponte sullo Stretto Tozzi | Mi dispiace lo spreco di tempo e denaro per un' opera inutile e diseducativa

Il geologo e divulgatore Mario Tozzi continua a stare nel ‘libro nero’ dei nemici del ponte sullo Stretto. L'opposizione di Tozzi alla grande opera è nota ed è stata espressa dal professore anche con toni duri, e in un post si torna sull'argomento dopo il giudizio negativo della Corte dei Conti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

