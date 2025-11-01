Ponte sullo Stretto se il civil servant è ignorant Il dramma di un’amministrazione incompetente
Quello che risalta dalla vicenda della bocciatura contabile del Ponte sullo Stretto da parte della Corte dei Conti non è la vicenda politica, anche se il centrodestra e Salvini hanno parlato di ingerenza politica. Il politico fa il suo mestiere, i tono possono essere sobri o demagogici, ma fondamentalmente si occupa di comunicare. D’altra parte in Italia da tempo c’è una separazione di poteri, il politico indirizza, la burocrazia esegue amministrativamente. Ed è proprio qui casca l’asino. Una volta I gabinetti dei ministeri erano pieni di giuristi di indubbia capacità, per mettere a terra, collezionare, rendere tecnicamente ineccepibili delibere e decreti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
