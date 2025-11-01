Ponte sul Rigossa ecco il progetto
Un ponte nuovo sul torrente Rigossa a Sant’Angelo di Gatteo. Il progetto è stato presentato dal sindaco Roberto Pari e dal vice Deniel Casadei presso la sala riunioni del centro sociale Vitainsieme in via Leonardo da Vinci, 70 a Sant’Angelo di Gatteo, davanti a una sala piena di gente. Durante l’incontro sono state illustrate le principali caratteristiche dell’intervento, le tempistiche dei lavori e gli effetti sulla viabilità. Ha detto Roberto Pari sindaco di Gatteo: "E’ un’opera strategica per la sicurezza e la mobilità del territorio. E’ l’ultima parte dei lavori sul torrente Rigossa e l’intervento costerà un milione e 200mila euro ed entro breve tempo verrà sistemato anche il ponte di via Cupa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
