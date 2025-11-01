Ponte di Legno e Tonale parte il conto alla rovescia | fra un mese tutti in pista
Ponte di Legno (Brescia), 1 novembre 2025 – Inizia novembre e, con esso, a fine mese si comincia a sciare nel comprensorio Pontedilegnotonale. Si parte il 29 del mese, dal ghiacciaio Presena. Intanto la stazione sciistica più alta del bresciano si prepara per il via: dal 10 novembre, infatti, si possono acquistare gli skipass online, che per gli adulti costano 951 euro per solo Ponte di Legno Tonale e 996 per lo Skirama Combi. I senior pagano 615 e 658 euro, i bimbi 315 e 344 e gli junior 630 e 673. Confermato lo Smart Skipass che premia i più rapidi. E da quest’anno la categoria Junior è estesa fino ai 18 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
FESTA DEGLI ALPINI 7-8-9 Novembre | Palazzetto dello Sport | Ponte di Legno Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Valle Camonica - facebook.com Vai su Facebook
