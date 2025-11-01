Ponte al Pino è allarme I commercianti tuonano | Subito contromisure
"Favorevoli a un’opera necessaria per la sicurezza, ma non accetteremo che il prezzo lo paghino ancora una volta le nostre botteghe". Il cronoprogramma dei lavori di sostituzione di Ponte al Pino agita già gli animi del commercio di via Pacinotti, una fra le zone al centro del turbine dei lavori che saranno realizzati da Rfi. Gli stessi che, durante i tre mesi estivi, prevederanno la chiusura al traffico del ponte per consentirne la sua sostituzione. A parlare è Francesca Conti Turchi, presidente del Centro Commerciale Naturale Pacinotti e portavoce del comitato che chiede una misura: "Proponiamo la pedonalizzazione di via Pacinotti, anche in forma sperimentale o per fasce orarie, accompagnata da una riqualificazione leggera con panchine e fioriere, attraversamenti più sicuri e segnaletica chiara per raggiungere i negozi nonostante i lavori". 🔗 Leggi su Lanazione.it
