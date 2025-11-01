Poltergeist castelli infestati e foto inspiegabili | così staniamo le bufale Le sfide scientifiche del cacciatore di misteri

Roma, 1 novembre 2025 – Dai tavolini che si muovono “senza essere toccati”, donne che ricevono immagini mentali “proiettate da altri”, esperienze di premorte, fotografie che immortalano anime defunte. Ma anche teorie complottiste sui vaccini, i rettiliani o l’idea di essere influenzati dai cicli lunari. Tutto pane per i denti del Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, l’organizzazione nata nel 1989 per iniziativa di Piero Angela e un gruppo di scienziati, intellettuali e appassionati, che dal 14 al 16 novembre chiama a raccolta soci e interessati a Padova per l’ottava edizione del Cicap Fest, “Sconfinare: l’avventura della conoscenza”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

