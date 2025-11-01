Polo delle Arti primo passo Ecco il maxi gruppo di lavoro

Il presidente della Provincia, Giuseppe Paolini, ha firmato il decreto con cui viene istituito il gruppo di lavoro utile a redigere un progetto di fattibilità per il Polo delle Arti, che vorrebbe portare sotto la regia del liceo artistico Mengaroni, il liceo Musicale e Coreutico, oggi incardinato allo scientifico Marconi. "Dalla prossima settimana il tavolo si insedierà e riunirà con spirito di leale collaborazione – spiega il presidente Paolini –, lavorando per la definizione delle migliori soluzioni logistiche anche in vista dell'orientamento e dei prossimi Open Day delle scuole. Il confronto sarà massimo su ogni forma di garanzia, a partire dalle esigenze didattiche e formative passando per quelle del corpo docente e del personale Ata fino alla peculiarità degli indirizzi coinvolti".

