Poliziotto perde la vita a Torre del Greco in un incidente sulla volante | grave il collega

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragico incidente nel Napoletano. Un agente di polizia di 47 anni è morto questa notte notte (tra il 31 ottobre e l’1 novembre) a Torre del Greco, in provincia di Napoli, a seguito di un violento incidente stradale. A comunicarlo è stata la Questura di Napoli. Un secondo poliziotto, suo collega di pattuglia, è rimasto gravemente ferito ed è attualmente ricoverato in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, la volante su cui viaggiavano si sarebbe scontrata con un’altra auto probabilmente, durante un inseguimento. La notizia è stata riportata dall’Ansa e dal Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

