poliziotto muore nel napoletano in un incidente ferito il collega

Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. Lo ha reso noto la Questura di Napoli. Un altro agente è rimasto ferito. La volante sulla quale si trovavano si è scontrata con un'altra auto, probabilmente nel corso di un inseguimento. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

